Nintendo dit jaar niet op Gamescom

Deze reus laat het evenement aan zich voorbij gaan.

Over iets meer dan vier maanden is het weer tijd voor Gamescom, maar dit jaar lijken we het zonder Nintendo te moeten doen. Volgens de website Games Wirtschaft zal Nintendo dit jaar niet aanwezig zijn op de beurs, welke jaarlijks in Keulen wordt gehouden. Een woordvoerder van Nintendo heeft tegen de website laten weten dat het bedrijf, na zorgvuldige afweging, besloten heeft om niet deel te nemen aan Gamescom. In plaats daarvan kunnen spelers de games voor de Nintendo Switch uitproberen als onderdeel van andere evenementen in heel Duitsland.

Het is niet voor het eerst dat Nintendo niet aanwezig is op het evenement. Afgelopen jaar was Nintendo wel aanwezig, maar het jaar ervoor was dit bijvoorbeeld niet het geval. Gamescom zal dit jaar plaatsvinden tussen 21 en 24 augustus. Ongetwijfeld zullen andere ontwikkelaars en uitgevers wel titels voor Nintendo’s hybride console tonen op de beurs.