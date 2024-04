One Piece Odyssey heeft een releasedatum voor Nintendo Switch

En deze Deluxe Edition komt met extra’s!

Het heeft even geduurd, maar we weten eindelijk wanneer One Piece Odyssey naar de Nintendo Switch komt. De game, die natuurlijk gebaseerd is op de razendpopulaire anime, moet op 26 juli 2024 in de winkels liggen. En het mooiste is dat deze versie leuke extra’s bevat. Bekijk de aankondigingstrailer hier (via Nintendo Life):

One Piece Odyssey is een turn-based RPG die in januari 2023 verscheen op de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S en Windows-pc’s. De Nintendo Switch werd dus overgeslagen, maar Bandai Namco lijkt dat met deze Deluxe Edition goed te willen maken. Want naast het spel krijg je er ook nog een extra verhaallijn bij, getiteld Reunion of Memories, en een aantal extra kostuums voor je piratenbende.

In deze game verliest Luffy zijn krachten en raakt hij zijn crew kwijt. Het is aan de speler om zijn krachten terug te krijgen en z’n vrienden te vinden. Het vechten gebeurt turn-based, maar wel met een twist. Zo kan de spelers naar verschillende plekken op het speelveld lopen voor verschillende strategieën.

Ben jij een groot fan van One Piece? Heb jij deze game dan al op een ander systeem gespeeld? Of zat je echt te wachten op de Switch-versie? Laat het weten in de comments.