Dystopische verhalengame 1000xRESIST verschijnt 9 mei

Welke geheimen verbergt de ALLMOTHER voor je?

1000xRESIST is de eerste game van studio sunset visitor. De mensen achter deze studio hebben verschillende achtergronden, van dans en theater tot film en muziek, en gebruiken deze nu om een multidisciplinair, dystopisch scifi-verhaal te vertellen. Eerder gooide het al hoge ogen op het Independent Game Festival 2024. Na enig uitstel kunnen we op 9 mei eindelijk ook van dit duistere en intrigerende avontuur genieten!

1000xRESIST speelt zich af in een verre toekomst. In deze toekomst is de mensheid weggevaagd door wezens die de ‘Occupants’ zijn gedoopt. Nou ja, de mensheid – 1, want de jonge Iris is nog in leven. Zij heeft samen met haar klonen een nieuwe samenleving opgebouwd onder de grond, weg van de Occupants. De klonen hebben allemaal hun eigen taken en doelen, en ze vereren Iris als hun god: de ALLMOTHER.

Jij kruipt in de (kunstmatige) huid van een van de klonen van Iris genaamd Watcher. Het is jouw taak om de herinneringen van de ALLMOTHER te herleven en te interpreteren. Maar wanneer je tijdens dit proces een schokkende ontdekking doet, verandert alles voor je. Door een combinatie van 1st- en 3rd-person perspectieven en visual novel-elementen baan je je een weg door deze post-apocalyptische samenleving. Het verhaal zal zo’n tien uur duren en is ook ingesproken. Bekijk de trailer hieronder voor een sfeerimpressie!