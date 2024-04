Het is morgen weer tijd voor een nieuwe Indie World Showcase!

Zit jij weer klaar voor een gloednieuwe Indie World-presentatie?

Ongeveer twee maanden geleden konden we met z’n alle genieten van een Nintendo Direct: Partner Showcase. Toen werden er natuurlijk vele verschillende soorten spellen aangekondigd, maar als je dacht dat het bij die games zou blijven, dan heb je het mis. Zojuist is er namelijk aangekondigd dat het morgen, woensdag 17 april, om 16:00 uur tijd is voor een Indie World Showcase! De presentatie zal ongeveer 20 duren en zit uiteraard vol met nieuwe aankondigingen en updates over verschillende indiegames.

Ben je benieuwd geworden naar het officiële bericht van Nintendo Nederland? Bekijk deze dan hieronder!