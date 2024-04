ANTONBLAST komt in november uit

Laat een spoor van vernieling achter.

Ook vandaag aangekondigd: ANTONBLAST. In deze snelle action platformer draait het maar om één ding: alles in jouw pad vernietigen. Kruip in de huid van de heetgebakerde Dynamite Anton of zijn al even driftige collega Annie en sla elk obstakel in het level kort en klein. Allemaal met je trouwe hamer natuurlijk. Eindbazen beginnen niks tegen de toorn van Anton (of Annie) terwijl je jouw spirits probeert terug te stelen van niemand minder dan Satan.

Bekijk hier de trailer:

Trailer niet genoeg voor een goede eerste indruk? Geen probleem, want naast een trailer is er ook een demo uitgebracht. Als je nieuwsgierig bent geworden, kun je de game dus per direct gaan uitproberen. Op de release van de volledige game is het nog even wachten – die vindt plaats op 12 november dit jaar.