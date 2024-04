Cat Quest III komt uit in augustus

En je kan nu de demo spelen.

We hebben er even op moeten wachten, maar Cat Quest III heeft eindelijk een releasedatum. Tijdens de Indie World-showcase is namelijk aangekondigd dat de game op 8 augustus in de eShop moet liggen. Maar je kan nu al beginnen met spelen! De demo is namelijk nu al verkrijgbaar.

Tijdens Gamescom vorig jaar mocht onze Jordy al even aan de slag met de game. Het waren vooral de kleurrijke graphics en de leuke humor waardoor het spel in de smaak viel. Ook is het bijzonder dat je als speler direct naar het eindpunt van de game kunt varen, hoewel dat niet direct wordt aanbevolen. Misschien is het toch verstandiger om eerst je klauwen een beetje te slijpen.

Deze actievolle (en toch schattige!) piratengame is dus vanaf augustus verkrijgbaar. Heb jij de vorige delen gespeeld? Ga je aan de slag met de demo?