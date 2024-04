Europa komt dit jaar naar de Nintendo Switch

Er is vanaf vandaag trouwens ook een gratis demoversie beschikbaar!

Zojuist hebben we met z’n alle weer kunnen genieten van een Indie World Showcase. De presentatie zat natuurlijk weer vol met verschillende spellen, waaronder Europa! Op de prijs en de exacte releasedatum zullen we nog even moeten wachten, maar het is al wel bekend dat de game ergens dit jaar moet verschijnen. Bovendien is er tijdens de Indie World-presentatie aangekondigd dat deze titel een demoversie gaat krijgen. Deze is later vandaag te downloaden via de Nintendo eShop.

Europa is een vredig actie-platformspel, dat zich afspeelt in een adembenemende wereld. In het paradijs is trouwens genoeg te verkennen. Al lopend, klimmend en vliegend zul je onder andere namelijk meren, graslanden en bergen tegenkomen. Daarbij is het mogelijk om in de lucht momentum op te bouwen en kun je tijdens jouw reis verschillende puzzels oplossen.

Ben je benieuwd geworden naar Europa? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer.