Idea Factory International kondigt vanavond een otome aan

Op welke otome hoop je?

Er breken een aantal spannende uren aan voor otome-fans. Om 18.00 uur Nederlandse tijd zal er een otome-aankondiging zijn. Wat precies is niet bekend, maar een hint is er zeker. Kijk naar onderstaand bericht op X en laat in de reacties weten wat jij verwacht!

tomorrow we summon a new otome



place what you desire in the circle



ㅤㅤㅤㅤㅤ🕯️

ㅤㅤㅤ🕯️ㅤㅤㅤㅤ🕯️

ㅤ🕯️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ🕯️



🕯️ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ🕯️



ㅤ🕯️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ🕯️

ㅤㅤㅤ🕯️ ㅤㅤㅤㅤ🕯️

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ🕯️



4/17

9AM PDThttps://t.co/DxJ9tV3XUd#Otome #OtomeArmada pic.twitter.com/lHWl1yA09g — Idea Factory International (@IdeaFactoryIntl) April 16, 2024

Idea Factory International brengt vaker otome-games naar het Westen. Zo verscheen in februari Sympathy Kiss en brengen ze volgende maand de fandisc van Cupid Parasite uit. Alhoewel het een vrij onderbelicht genre is, is het voor vrouwelijke gamers zeker iets om eens te bekijken. Dit genre is namelijk bedoeld voor vrouwen, maar natuurlijk is iedereen die maar wil vrij om te genieten van otome. Houd onze site goed in de gaten voor wat de aankondiging vanavond gaat zijn!