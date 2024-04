Kijk je mee? Vanmiddag om 16:00 uur een nieuwe Indie World Showcase

Na een dagje gewacht te hebben, is het straks eindelijk zover!

Gistermiddag kwam Nintendo weer met leuk nieuws naar buiten. Het bedrijf liet een dag geleden namelijk weten dat het vandaag weer tijd is voor een gloednieuwe Indie World Showcase. In deze 20 minuten durende presentatie, die straks om 16:00 uur begint, zullen allerlei indiegames worden aangekondigd. Ook zullen er updates plaatsvinden, dus wellicht wordt de releasedatum van het spel waar jij erg naar uitkijkt wel bekendgemaakt! Kijk jij over een half uurtje gezellig met ons mee?