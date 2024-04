Little Kitty, Big City sluipt naar je toe

Een katachtig avontuur!

De kattengrapjes vlogen ons om de oren in de Indie World Showcase. Little Kitty, Big City mocht de aftrap doen. Wat een (s)kattige game is dat!

Er zijn genoeg ‘katchievements’ om te doen

In de game volgen we een verdwaalde kater in de grote boze stad. Onderweg valt er genoeg te beleven. Er zijn namelijk veel dieren in nood. Help een dier die ergens vastzit, laat je lekker aaien of struin gewoon heerlijk door de smalle straatjes en drukke winkelstraten. Niets moet, alles mag. De verschillende katchievements zorgen nog wel voor wat sturing, maar Little Kitty, Big City draait vooral om belevingsplezier.

Oh, en de kat kan ook allerlei bewegingen leren. Deze zogenoemde ‘emotes’ zijn er in allerlei soorten en maten. Denk aan een heerlijke uitstrekbeweging bijvoorbeeld. Verder kun je een ruime keuze maken uit allerlei pakjes en accessoires, zodat het echt jouw kat wordt.

Zet jij je nagels in de game? Vanaf 9 mei kun je ermee aan de slag op de Nintendo Switch.