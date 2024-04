Refind Self: The Personality Test Game is een zoektocht naar jezelf

Wie ben jij?

Volg het verhaal en leer jezelf kennen door de keuzes die je in de game moet maken. Herspeelbaarheid gegarandeerd!

Jouw keuzes zijn leidend voor het eindresultaat

Een bijzondere game, waarvan de uitkomst grotendeels door ons als speler wordt bepaald. Je bestuurt een androïde die ooit is gecreëerd door een, inmiddels, overleden dokter. Alle keuzes die je maakt in Refind Yourself: The Personality Test Game vormen de persoon steeds een stukje verder. Er zijn geen goede of slechte keuzes, want ieder gekozen antwoord leidt naar een ander persoonlijkheidstype aan het einde van de game. Ontdek welke toekomst de dokter voor jou in petto had.

Er zijn maar liefst 23 types die als resultaat naar boven kunnen komen. Ben jij misschien een proactieve leider of juist een wijsgeer. Het leuke aan deze gameplay is dat je de game waarschijnlijk minimaal twee keer wilt gaan spelen. Alleen al om te vergelijken of je de tweede keer dezelfde keuzes maakt of juist net even anders. Misschien speel je de game bewust wel totaal anders om te zien welk persoonlijkheidstype er dan uit komt.

Hoewel je Refind Yourself: The Personality Test Game in je eentje speelt, kun je jouw resultaten wel vergelijken met andere spelers. Er is dan zelfs te zien welke vragen jij anders hebt beantwoord en op welke manier.

We moeten nog even geduld hebben tot we met de game aan de slag kunnen. Er is nog geen precieze releasedatum. Voor nu zullen we in ieder geval moeten wachten tot de zomer.