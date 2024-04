SteamWorld Heist II verschijnt in augustus op de Nintendo Switch

Maak je klaar voor een episch avontuur op de zeeën!

Zojuist hebben we met z’n alle weer kunnen genieten van een Indie World Showcase. De presentatie zat natuurlijk weer vol met verschillende spellen, waaronder SteamWorld Heist II. Tijdens de Indie World-presentatie kregen we de eerste beelden te zien, die onderaan dit artikel te bekijken zijn. Daarbij maakte we ook meteen kennis de releasedatum van 8 augustus. Switch-bezitters hoeven dus nog maar een kleine vier maanden te wachten op het vervolg van SteamWorld Heist.

Maak je klaar voor een episch avontuur op de woeste zeeën, want SteamWorld Heist II komt naar de Nintendo Switch! In het spel kruip je in de huid van een kapitein die de leiding neemt over spannende turn-based gevechten op het water. Nieuw in dit vervolg is onder andere het jobsysteem; waar je veel opties hebt om personages te personaliseren. Zo kun jij hét perfecte team samenstellen om je op die manier klaar te maken voor elke missie!