Sticky Business is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Zojuist hebben we met z’n alle weer kunnen genieten van een Indie World Showcase. De presentatie zat natuurlijk weer vol met verschillende spellen, waaronder Sticky Business. Hoewel we sinds vanmiddag pas weten dat het spel naar Nintendo’s hybride console gaat komen, hoeven Switch-bezitters niet lang meer te wachten op de game. Deze titel is namelijk later vandaag al te spelen op de Nintendo Switch!

Sticky Business is een knus business-simulatiespel waarin je jouw eigen stickerwinkel mag openen. Uiteraard mag je jouw eigen stickers ontwerpen, welke je vervolgens naar je klanten moet opsturen. Bovendien is er voor iedere klant wat wilt, aangezien er maar liefst 400 designelementen zijn waar je uit kunt kiezen. Echter kan dit aantal nog hoger worden, maar daarvoor zul je wel de betaalde DLC moeten kopen.

Ben je benieuwd geworden naar Sticky Business? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer.