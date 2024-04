stitch. is later vandaag beschikbaar

Ga borduren op de Nintendo Switch met stitch.!

De Indie World is zojuist uitgezonden en daarin werden vele aankondigingen gedaan. Eén daarvan is stitch., een game die draait om borduren. stitch. is een console-exclusive en lang zullen Switch- bezitters niet hoeven te wachten op de game. De game is namelijk later vandaag al beschikbaar in de Nintendo eShop.

In stitch. maak je dus borduurwerken door puzzels, oftewel hoepels, op te lossen. Deze kunnen variëren van grootte en moeilijkheidsgraad. Het zou een rustgevende ervaring moeten zijn om de hoepels te voltooien. En je kan ze oplossen in de volgorde die jij wilt. Mocht het te lastig zijn, dan is er nog een hintfunctie om je op de juiste weg te brengen. Ook zijn er meerdere toegankelijksheidsopties voor wie dat prettig vindt. Naast de hoepels die beschikbaar zijn in de game, zijn er ook dagelijkse Shikaku-puzzels zonder hintfunctie en wekelijkse hoepels (gedurende 52 weken na release) gebaseerd dingen uit het echte leven.

Ben jij gek op borduren en lijkt dit jou wat? Laat het ons weten in de reacties!