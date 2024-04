Een Cowabunga!-roguelike.

Het lijkt erop alsof de Turtles weer helemaal terug zijn van weggeweest. Want naast de animatiefilm van vorige zomer (Mutant Mayhem) en aankomende projecten omtrent The Last Ronin, komt er nog een Turtle-project aan. Tijdens de Indie Showcase is namelijk Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate aangekondigd:

In deze roguelike neem je het, hoe kan het ook anders, op tegen Shredder en zijn Foot Clan. Elke Turtle heeft zijn eigen unieke vaardigheden (zo zou Raph meer critical hits uitdelen en Donny een groter bereik hebben) die tijdens het spelen zijn uit te breiden. Krijg nieuwe vaardigheden en geef in-game geld uit aan nieuwe moves. En zodra jouw run voorbij is, begin je weer opnieuw en kun je een andere strategie proberen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate is solo te spelen, maar ook met z’n vieren online. Je hebt tot juli de tijd om 3 vrienden te vinden die mee willen doen, want dan staat de game gepland voor release op de Switch, waar Splintered Fate tijdelijk exclusief op verkrijgbaar zou zijn (buiten de pc-versie).

