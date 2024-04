Vanaf 18 juli lekker rondspringen in SCHiM

Een relaxte puzzelgame waar je een schaduw schaduwt.

Het houdt niet op met het leuke indie-nieuws vandaag! SCHiM, een indiegame van Nederlandse bodem, zal vanaf 18 juli in de eShop verkrijgbaar zijn. In dit spel speel je, misschien niet geheel onverwacht, een schim. Schimmen belichamen de ziel en geest van voorwerpen, objecten en mensen. En jouw schim is losgeraakt van de mens waar deze bij hoort: absoluut niet de bedoeling dus! Gelukkig is de schim een go-getter en kun jij helpen deze weer bij het juiste mens te krijgen.

Je kunt de schim bewegen door tussen schaduwen heen te springen. Zoals je in de trailer kunt zien, biedt dit veel mogelijkheden. Even meeliften met een mens, schuilen in de beschutting van een luchtkasteel of uitrusten onder een boom? Het kan allemaal! De stijl van SCHiM valt ook meteen op. Het minimalistische kleurgebruik dat per level varieert past mooi bij de designs en de relaxte gameplay. Als je een beetje van puzzelen houdt, lijkt dit eentje om naar uit te kijken!