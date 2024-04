Braid: Anniversary Edition uitgesteld tot mei

Nog heel even wachten!

Halverwege 2020 werd de Braid Anniversary Edition aangekondigd, de remake van een puzzel adventure game uit 2008. De game stond toen gepland voor 2021, maar aangezien we al drie jaar verder zijn kun je ervanuit gaan dat het die datum niet gehaald heeft. Het is daarna lange tijd stil geweest rond de titel, tot eind vorig jaar plotseling een releasedatum verscheen. Vanaf 29 april zouden we met de titel aan de slag kunnen. Helaas heeft ontwikkelaar Thekla laten weten dat het ook deze datum niet gaat halen. In plaats daarvan zal het nu op 14 mei verschijnen. Gelukkig maar twee weekjes later dus.

Dit was overigens niet het enige nieuws dat Thekla over de game naar buiten bracht. Zo is er bekend gemaakt dat Braid: Anniversary Edition “will feature a combination of 40 brand-new and/or alternate redesigns of original levels, further bolstering the variety of changes and updates coming to Anniversary Edition that still preserve the fundamental integrity of the original release.”

Concreet weten we nu dus het volgende over de game:

14 nieuwe “Commentary Index Levels” die gebruikt worden om de 15+ uur aan commentaar te navigeren

13 volledig nieuwe puzzel levels met 16 nieuwe puzzelstukjes die samen een nieuw frame vormen

12 alternatiefe designs voorzien van commentaar, om een kijkje achter de schermen te geven. Wat als er andere keuzes waren gemaakt tijdens de ontwikkeling?