Nintendo post informatieve trailer Endless Ocean Luminous

Duik mee vanaf 2 mei.

Nintendo Nederland heeft op hun Youtube-kanaal een nieuwe trailer geüpload van Endless Ocean Luminous. Weet je nog niet of de game iets voor jou is, bekijk hem dan hier:

Endless Oceon Luminous is een ontdekkingsspel dat zich afspeelt in – hoe kan het ook anders – de oceaan. Je kan heel relaxt op zoek naar verschillende vissoorten, of juist de spanning opzoeken door de donkere diepte in te zwemmen. In de trailer wordt uitgelegd wat je allemaal van de game kunt verwachten.

Zo zien we dat het mogelijk is om belangrijke punten of vissen te markeren, zodat je ze later terug kan vinden. Ook wordt er aandacht geschonken aan het multiplayer-aspect en emotes. En als jij een beetje je best doet in het spel, dan kom je zelfs mythologische zeewezens tegen die eigenlijk al uitgestorven zouden moeten zijn.

Dit kalme, maar leerzame spel is verkrijgbaar vanaf 2 mei. En als je overweegt om een NSO-abonnement af te sluiten, dan krijg je bij de game als bonus een trial van 7 dagen om Nintendo Switch Online uit te proberen.

Neem jij op 2 mei de duik met Endless Ocean Luminous? Laat het weken, eh… weten in de comments.