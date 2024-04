Pixel-art platformer BZZZT komt naar de Switch

Speel een kleine robot met een grote persoonlijkheid!

Ontwikkelaar Ko.dll en uitgever Cinemax gaan pixel-art platformer BZZZT naar de Switch brengen. Dit werd aangekondigd tijdens de Indie World direct eerder deze week. De game verscheen eind vorig jaar al op steam, waar hij zeer positief ontvangen is. Wanneer de game precies naar de Switch komt is nog niet bekend, alleen dat dit deze zomer zal zijn. Hieronder kun je een lange versie van de originele release trailer bekijken.

BZZZT is een snelle “jump-dash-run” platformer, die probeert nostalgische pixel art te combineren met modern design. De game is vrijwel geheel gemaakt door één persoon. Karel Matekja, beter bekend als Ko.dll, om eer te doen aan retro games met hetzelfde principe. Het verhaal speelt zich af in het jaar 4096, waar je de rol aanneemt van een kleine robot met een groot AI persoonlijkheid. Hij is misschien niet veel groter dan een broodrooster, maar met zijn vele unlockbare vaardigheden is hij klaar voor om de wereld te redden!