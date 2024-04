Co-op Platformer Bread & Fred krijgt Switch-versie

Probeer samen de top van een ijsberg te halen in deze uitdagende platformer!

Bread & Fred komt naar de Switch. De game verscheen zo ongeveer een jaar gelden op Steam, en Apogee Entertainment en SandCastles Studio hebben aangekondigd de game nu naar de Switch te brengen. Vanaf 23 mei zullen we met deze uitdagende platformer aan de slag kunnen. Om het nieuws bekend te maken is er tevens een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Bread & Fred speel je twee pinguïns die samen de top van een ijsberg willen bereiken. Dit is al niet makkelijk, maar ze zitten ook nog aan elkaar vast! Als er één valt is de kans groot dat de ander ook meegaat, maar hierdoor kun je ook gebruik maken van momentum om elkaar naar hogere plekken te tillen. Time je sprongen goed, houd vast zo lang als je kan en probeer vooral de lol erin te houden als je weer eens naar beneden valt. Als co-op mode je teveel wordt kun je de game gelukkig ook in je eentje spelen. Maar goed, dan kun je natuurlijk niemand de schuld geven…