Donkey Kong Country uitbreiding in Super Nintendo World uitgesteld tot eind 2024

Een exacte reden volgt later

Eind vorig jaar maakte Nintendo de releasedatum bekend voor de opening van de Donkey Kong Country uitbreiding in Super Nintendo World Japan. Het park zou oorspronkelijk in de lente opengaan, maar in plaats daarvan heeft de studio nu aangekondigd dat de opening is uitgesteld tot eind 2024.

Het uitstel is aangekondigd door het X-account van Universal Studios Japan. Zij hebben geen exacte reden gegeven voor het uitstel, maar zeiden wel dat ze in de toekomst meer details gingen geven.

【お知らせ】



「2024年春開業」と

お知らせしておりました

「ドンキーコング・カントリー」は

オープン時期を「2024年後半」に

変更します。



お待ちいただいております皆さまには

ご迷惑をおかけしますことを

お詫びいたします。



なお、開業日等詳細が決まり次第

お知らせします。 — ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) April 19, 2024

Hieronder vind je een vertaling van het X-bericht:

“Donkey Kong Country, die eerst gepland stond te openen in de lente van 2024 is uitgesteld naar eind 2024. We bieden onze excuses aan voor elk ongemak voor de mensen die hierop wachten. We zullen de openingsdatum en andere details aankondigen zodra ze besloten zijn”.

Het komt niet vaak voor dat releasedatums die zo dichtbij zijn worden verplaatst. Helemaal aangezien het park op basis van de testbeelden er heel af uitzag. Anderzijds hebben we hier te maken hebben met een achtbaan die van rails naar rails springt en zijn we als bezoekers denk ik wel blij als het mijnkarretje dalijk niet naast de rails land.

Kijk jij ook uit naar de opening van de Donkey Kong Country-uitbreiding in Super Nintendo World? Laat het weten in de reacties!