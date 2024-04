Launch trailer Tales of Kenzera: ZAU

Deze emotionele metroidvania verschijnt volgende week.

Volgende week verschijnt Tales of Kenzera: Zau op de Nintendo Switch. Om alvast de launch van deze stylistische metroidvania te vieren heeft EA een trailer online gezet. Hierin krijgen geïnteresseerden nog even een goed beeld van wat de game inhoud. De trailer kun je hieronder bekijken. Vanaf 23 april kunnen we aan de slag met deze titel.

Tales of Kenzera: Zau is een metroidvania die gaat over verlies en hoe hiermee om te gaan. Jij speelt Zau, een jonge sjamaan. Na de dood van je vader verkeer je in een staat van rouw, waardoor je uiteindelijk besluit de god van de dood te vragen je vader terug te brengen. Met je kosmische krachten ga je op reis in het land Kenzera. Ooit was dit een prachtig mythologisch land, maar momenteel dwalen hier vooral veel verloren voorouderlijke geesten rond. Terwijl Zau dichterbij zijn doel komt wachten drie machtige wezens hem op, die op een vreemde manier bekend aanvoelen. Weet jij dit emotionele avontuur tot een goed einde te brengen?