Meiji Tokyo Renka: Full Moon krijgt wereldwijde release

Dit jaar wordt steeds beter voor otome-fans!

Historische otome Meiji Tokyo Renka: Full Moon wordt opnieuw uitgebracht, ditmaal voor de Switch. En deze keer krijgt het een wereldwijde release! Dit eerste deel uit de Meiji Tokyo Renka-serie kwam voor het eerst uit in 2011 op mobile devices. Sindsdien is dit verhaal het onderwerp geweest van light novels, een anime en zelfs een liveaction-film. Wij vertellen je wat deze game te bieden heeft. (Pssst, geen idee wat we bedoelen met otome? Lees dan ons overzichtsartikel!)

Full Moon is een remake van de originele Meiji Tokyo Renka met een belangrijk verschil: een extra route. In deze game speel je de Japanse middelbare scholier Ayazuki Mei. Als zij op een avond de zelfbenoemde illusionist Charlie ontmoet, blijken zijn vaardigheden allesbehalve denkbeeldig. Hij reist namelijk terug in de tijd met haar! Naar de Meiji-periode om exact te zijn, het tijdperk van 1868 tot 1912 waar de gelijknamige keizer Meiji aan de macht was. In deze nieuwe (oude) omgeving ontmoet Mei verschillende bekende historische figuren (love interests uiteraard 😉 ) die ze probeert te helpen door een pas ontwaakt, bovennatuurlijk talent in te zetten. Wil Mei straks nog wel terugreizen naar haar eigen tijd, of was vroeger alles echt beter?

Helaas is er nog geen trailer beschikbaar voor deze game. Maar na enig speurwerk heb ik wel deze opening movie opgeduikeld van de Meiji Tokyo Renka: Full Moon die op de PS Vita is uitgekomen. Geen garanties dus, maar in elk geval een beetje beeld bij de personages. Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de comments!