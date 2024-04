Nieuwe beelden van Yoshi in Paper Mario: The Thousand-Year Door

Yoshi beschikt weer over zijn flutter jump en zal Mario helpen in gevechten!

Volgende maand kunnen we dan eindelijk aan de slag met de langverwachte remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door. Volgens velen de beste Paper Mario game ooit gemaakt. Nu de game bijna uit is deelt Nintendo steeds meer details over het spel. Zo gaan ze nu meer delen over de verschillende karakters in de game, waaronder Yoshi.

Net als in de meeste Mario-games heeft Yoshi ook hier weer een flutter-jump om platformen mee te overbruggen. Hij komt in verschillende kleuren en zal Mario helpen in gevechten. In het X-bericht hieronder zie je hoe Yoshi in gevechten is:

Meet Yoshi! He can float in the air for a moment to cross short gaps, as well as aid Mario in combat! Meet him and many other partners in #PaperMarioTheThousandYearDoor, coming to #NintendoSwitch on May 23. pic.twitter.com/rqrQ4fpeqn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 18, 2024

Naast deze beelden van Yoshi heeft Nintendo ook nog een gifje gedeeld van Rawk Hawk, die de kampioen is van de zogenaamde Glitz Pit:

Rawk Hawk (AKA The Golden Grandstander) is the reigning champion in the Glitz Pit. Think you have what it takes to dethrone the champ?



Find out when #PaperMarioTheThousandYearDoor drops onto #NintendoSwitch on May 23. pic.twitter.com/AQre4umzip — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 18, 2024

Als je het origineel gespeeld hebt ken je deze karakters natuurlijk al. Voor alle nieuwkomers zijn deze berichten alvast een leuke eerste kennismaking met de vele personages in deze iconische RPG. Ben jij van plan om vanaf 23 mei aan de slag te gaan met Paper Mario: The Thousand-Year Door? Laat het weten in de reacties!