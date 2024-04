Reigns: Beyond krijgt launch trailer

Plan jouw reis naar het sterrendom in deze muzikale card-game!

Reigns: Beyond is afgelopen woensdag verschenen voor de Switch. Om dit te vieren heeft Devolver Digital een launch trailer voor de game gedeeld. De trailer is onderaan dit artikel te bekijken.

Reigns: Beyond is een RPG card-game waarin je speelt je met een intergalactische indie rockband en hiermee jouw reis naar het sterrendom plant. Je reist van planeet naar planeet en van klus naar klus op jouw reis naar roem en succes. Je speelt in lokale in clubs in het sterrenstelsel terwijl je onderweg nieuwe bandleden rekruteert. Let ondertussen wel goed op je crewleden en de middelen in je schip. Eén foute beslissing kan tot jouw dood leiden.