Launch trailer Ready, Steady, Ship!

Deze chaotische couch co-op game is sinds deze week te spelen!

Eerder deze week verscheen Ready, Steady Ship! op de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft ontwikkelaar Untold games nog even een launch trailer online gezet. Hierin krijg je binnen een minuut nog even een goed beeld van deze chaotische co-op game. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Ready, Steady, Ship! is het de bedoeling de meest efficiënte lopende banden te bouwen. Daarvoor kun je verschillende machines gebruiken, welke je nodig zult hebben om de steeds moeilijker wordende uitdagingen te overwinnen. Van zwembaden vol bijtend zuur tot het dak van een wolkenkrabber en zelfs in de ruimte… ik weet niet wie deze fabriek gebouwd heeft, maar jij zult in ieder geval die pakketjes moeten versturen. Dus grijp een vriend en ga aan de slag!