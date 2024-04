Potionomics: Masterwork Edition aangekondigd voor de Switch

Brouw de beste brouwsels uit de buurt om je enorme schuld af te betalen in deze charmante deckbuilding game.

Potionomics is een deck-building shop simulator, die in 2022 uitkwam op Steam. De game is daar zeer positief ontvangen, en uitgevers XSEED Games, Marvelous Europe en ontwikkelaar Voracious Games hebben nu aangekondigd dat de game ook naar consoles komt. Het gaat hier om de “Masterwork Edition”, welke o.a. nieuwe voice-overs, een Endless Mode, “Cozy” en “Capitalism” moeilijkheidsgraden bevatten en nog veel meer. Deze versie komt ook naar de Switch. Een releasedatum is helaas nog niet bekend, alleen dat het deze herfst zal zijn. Om dit nieuws bekend te maken is er wel een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In deze charmante deck-building game neem je de rol aan van Sylvia, een heks die momenteel nogal blut is. Wanneer haar oom komt te overlijden erft zij zijn potion winkel… en de enorme schuld die daaronder hangt. Er zit niets anders op dan deze winkel te laten slagen, anders heeft ze een groot probleem! Gelukkig ontmoet ze tijdens dit avontuur veel nieuwe vrienden, die haar allemaal de vaardigheden leren die ze nodig zal hebben. Versier je winkel, huur helden in om zeldzame ingrediënten te verzamelen, bevriend andere winkeleigenaren om nieuwe onderhandelingstactieken te leren en probeer de beste potion winkel in de buurt te worden!