[Review] Sophia the Traveler – Ga mee op reis!

Ga je mee op reis naar Venetië?

Mocht je altijd al eens naar Venetië hebben willen reizen, dan is Sophia the Traveler mogelijk de game voor jou. De ontwikkelaars hebben Venetië zelf nooit in het echt bezocht, maar kennen inmiddels elk hoekje door hun zoektocht voor de ontwikkeling van Sophia the Traveler. In deze hidden object-game gaat Sophia op reis naar Venetië en neemt ze jou mee op diezelfde reis. Lees snel deze review om te ontdekken of deze reis het geld waard is.

Op weg naar Venetië

In de game maak je Sophia’s reis mee richting Venetië. Het begint natuurlijk allemaal thuis en middels tien zoekplaten wordt het gehele verhaal verteld. Tussen de zoekplaten door krijg je een strip voorgeschoteld om net het verhaal wat meer aan te kleden. Wat mij betreft een geslaagde zet, want op die manier is de game net wat meer bijzonder dan zonder verhaal.

Zoals je verwacht van hidden object, moet je ook in deze game op zoek naar poppetjes, dieren of voorwerpen. Ze zijn vaak lastig vindbaar, omdat de platen immens groot kunnen zijn. Reken er maar op dat je soms lang moet zoeken. Tevens zitten ze soms verstopt achter een dicht raam of een stel bladeren. Die moet je dan weghalen door erop te tikken. Echter ging dat niet altijd van een leien dakje. Ik kreeg bijvoorbeeld al de ‘jeej’ te horen van dat ik hem had gevonden, terwijl ik zelf hem nog niet zag. Dan bleek het ergens achter te zitten wat nog niet open was gegaan, maar toch had de game de klik geregistreerd voor dat plaatje.

Om alles wat eenvoudiger te maken, is er de mogelijkheid om het vergrootglas te gebruiken. Dat dient als een hintsysteem, of beter gezegd als een manier om de precieze locatie van een plaatje te krijgen. Het gaat om de eerste volgende op lijst die je niet hebt. Zelf heb je er geen invloed op welke je onthuld wilt hebben. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een aanwijzing te krijgen. Dat is een kort tekstje met vaak nuttige informatie. Bijvoorbeeld dat het zich hoog boven iedereen bevindt of juist op een plein.

Tikken of met knoppen?

Sophia the Traveler kan je via het touchscreen of de knoppen spelen. De touchscreenbesturing vind ik niet heel lekker werken. Het verplaatsen over de kaart gaat te schokkerig en met de stick kan dat veel preciezer. Daarbij wilde het bij mij ook niet lukken om via het scherm de strip door te klikken. Daarvoor moest ik echt de knoppen gebruiken.

Voor een groot deel heeft de game natuurlijk zijn charme te danken aan de artstijl. Het heeft wat vrolijks en bijna alles maakt wel geluid als je erop drukt. Dat geeft een gevoel van levendigheid en het trekt je echt de wereld van Sophia the Traveler binnen. Om die reden vond ik het ook best jammer om de game uit te spelen. Wat mij betreft hadden er nog veel meer te zoeken plaatjes mogen zijn, want dat had makkelijk gekund met al die grote platen.

Conclusie

Sophia the Traveler is een degelijke hidden object-game. De game is niet ontzettend lang met slechts tien platen, maar dat is niet erg voor een prijs van €8,79. Het heeft ontzettend veel charme en is daarom een heerlijk spel om tussendoor te spelen. Daarentegen is de besturing via touchscreen niet optimaal en heb je soms al een plaatje gevonden zonder dat je het doorhebt. Al met al is het een aanrader voor fans van dit genre.

+ De platen hebben veel charme

+ Genoeg te zien en te vinden

+ Bijna alles maakt wel een geluidje – Plaatje al gevonden terwijl het nog verstopt zit

– Touchscreenbesturing hapert af en toe



DN-score: 7,5