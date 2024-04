Demo Hunter x Hunter: Nen x Impact op EVO Japan 2024

Tijd om je Nen te trainen in aanloop naar deze nieuwe game.

Eerder dit jaar werd Hunter x Hunter: Nen x Impact aangekondigd, een nieuwe vechtgame in het teken van de populaire shonen-manga en -anime Hunter x Hunter. De afgelopen maanden zijn er steeds meer details binnengedruppeld. Veel weten we nog altijd niet, maar wel is bekend dat er op EVO Japan 2024 een demo te spelen zal zijn. In een recente update is de character line-up aangekondigd: bezoekers van het evenement kunnen spelen als Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka, and Chairman Netero. EVO Japan zal dit jaar plaatsvinden van 27 tot en met 29 april in Tokio.

Hunter x Hunter: Nen x Impact wordt ontwikkeld door Eighting en Bushiroad Games en zal ook een release voor de Nintendo Switch krijgen. Een release window is nog niet bekend, dus verder nieuws moeten we voorlopig nog afwachten. Wel delen we hier nog even de aankondigingstrailer:

Zijn er Hunter x Hunter-fans onder onze lezers die zo’n nieuwe game wel zien zitten? Laat het ons weten in de comments.