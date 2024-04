Indie Sale eindigt snel

Welke games heb jij al gescoord tijdens de Indie Sale?

Na de vele aankondigingen tijdens de Indie World Showcase, werd er in de Nintendo eShop meteen gestart met een grote Indie Sale. Er zijn flink wat indiegames in de aanbieding. Heb jij je slag al geslagen?

Meer dan 1500 games afgeprijsd

Vrijwel op hetzelfde moment als de Indie World Showcase startte Nintendo een grote Indie Sale. Niet erg verrassend natuurlijk, maar voor ons als gamers erg fijn. Als je gebruik maakt van de functie ‘wensenlijstje’ in de Nintendo eShop zie je meteen welke van jouw favoriete indiegames onder de aanbieding vallen. Daarnaast kun je ook door alle aanbiedingen struinen, zowel op de Nintendo Switch als op de website van Nintendo.

Een paar suggesties wil ik jullie zeker niet onthouden. Zo is Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch eigenlijk te goedkoop om te laten liggen. Met een prijsdaling van €59,99 naar €9,59 is dit zeker een aanrader. De game is deels vormgegeven door het bedrijf Studio Ghibli, bekend van de grote animefilms zoals Spirited Away en Howl’s Moving Castle. Daarnaast is de muziek in de game gecomponeerd door Joe Hisaishi, die ook vaak meewerkte aan de films. Een bijzondere samenwerking.

Naast bovengenoemde klapper zijn de Ori-games flink in prijs gedaald, kun je flink gaan puzzelen, een eigen café beginnen of One Piece-avonturen beleven in coöp. Een hele kleine greep uit de velen aanbiedingen. Wees er wel snel bij, want op 23 april stopt deze sale weer en is het wachten op een volgend moment.

Welke games heb jij gekocht? Laat jouw tips in de comments achter.