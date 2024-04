Nieuwe Mother 3-knuffels binnenkort verkrijgbaar!

Hobonichi brengt vierdelige set Mother 3-knuffels uit op 25 april ter ere van de verjaardag van de game.

Ter ere van de verjaardag van Mother 3 brengt het Hobonichi Mother Project op 25 april een vierdelige set Mother 3-knuffels uit. Fans van de game kunnen uitkijken naar zachte en knuffelbare figuren van geliefde personages Lucas, Claus, Komatora en Duster. De set zal omgerekend ongeveer €70,- gaan kosten, exclusief verzendkosten. Houd er echter rekening mee dat de verzendkosten vrij hoog zijn. Reken op een bedrag tussen €30,- en €40,- afhankelijk van je locatie (wat het totaal op ongeveer €110,- brengt).

Hobonichi staat erom bekend populaire producten goed op voorraad te houden en organiseert regelmatig grote herbevoorradingen. Mocht je de set dus zijn misgelopen bij de eerste verkoopronde, maak je dan geen zorgen; deze zal waarschijnlijk later weer verkrijgbaar zijn. De knuffels zijn te koop via de website van het Hobonichi Mother Project, maar de verkoop begint pas zodra het product officieel is gelanceerd. Gelukkig levert de website ook aan internationale klanten, zo ook naar Nederland.

Mother 3 vierde gisteren zijn 18e verjaardag, maar helaas moeten we het nog steeds zonder een wereldwijde release stellen. Het spel blijft voorlopig alleen op de Japanse Gameboy Advance en de Japanse Nintendo Switch Online beschikbaar. Tot die tijd hebben wij gelukkig deze schattige knuffels en een klein sprankje hoop. Haal jij deze unieke set in huis? Laat het ons weten in de reacties!