Planet of Lana gameplay verschenen

Bekijk hier de eerste 28 minuten van deze kleurrijke 2D platformer!

Eerder deze week verscheen de indie game Planet of Lana op de Switch. Om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Super Nintendad een gameplayvideo gedeeld waarin de eerste 28 minuten van de game te zien zijn. In de video krijg je ene goede eerste indruk van deze kleurrijke en emotionele 2D platformer. De video is hieronder te bekijken.

Planet of Lana speelt zich af op een planeet dat ooit een plek was met een perfect balans tussen mens, natuur en dier. Dat is nu echter niet meer zo, na jaren harmonie is dat delicate balans verstoord door een gezichtloos leger. Maar dit verhaal gaat niet over dat leger. Dit verhaal gaat over een levendige en prachtige planeet en een reis die ondernomen moet worden om die planeet zo te houden. Een jong meisje en haar loyale vriend gaan op deze reis, een reis door een prachtige wereld vol koude machines en onbekende wezens.