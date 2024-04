[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 17

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Tales of Kenzera: ZAU

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 23 april 2024

Tales of Kenzera: Zau is een metroidvania die gaat over verlies en hoe hiermee om te gaan. Jij speelt Zau, een jonge sjamaan. Na de dood van je vader verkeer je in een staat van rouw, waardoor je uiteindelijk besluit de god van de dood te vragen je vader terug te brengen. Met je kosmische krachten ga je op reis in het land Kenzera. Ooit was dit een prachtig mythologisch land, maar momenteel dwalen hier vooral veel verloren voorouderlijke geesten rond. Terwijl Zau dichterbij zijn doel komt wachten drie machtige wezens hem op, die op een vreemde manier bekend aanvoelen. Weet jij dit emotionele avontuur tot een goed einde te brengen?

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 23 april 2024

Eiyuden Chronicle is het spirituele vervolg van de Suikoden-serie, een game die bekend staat om de vele personages. En gelukkig is dat hier niet veel anders! Het verhaal speelt zich af in een uithoek van Allraan. Door middel van het zwaard en magische voorwerpen “runenlenzen” genaamd is de geschiedenis van dit land geschapen door de vele mensen, beastmen, elven en andere volkeren die hier wonen. Dit veranderde toen het keizerrijk Galdea technologie ontdekte om de runenlezen te versterken, en prompt alle andere naties versloeg. Nu zijn ze op zoek naar een nieuw artefact, welke hun macht nog groter zal maken. Tijdens zo’n expeditie ontmoet imperial officer Seign Kesling een jongen van een afgelopen dorp. De twee worden snel vrienden, maar gebeurd er iets dat beide de oorlog in dwingt. Beide moeten bedenken waar ze staan in deze oorlog en hoe dat hun leven bepaald.

Another Crab’s Treasure

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 25 april 2024

ANother Crab’s Treasure is een game die er op het eerste gezicht erg schattig uitziet, maar laat dat je niet foppen! Het is namelijk een heuse soulslike, waar je een heremietkreeft speelt die tijdens zijn avontuur vele vijanden tegenkomt. Om zichzelf te beschermen kun je jezelf beschermen door het vele vuil in de oceaan te gebruiken als schelp. In totaal zijn er meer dan 60 verschillende mogelijkheden met ieder eigen vaardigheden. Denk hierbij aan een blikje of een flessendop bijvoorbeeld. Ook kun je verschillende vechttechnieken leren van andere wezens in de zee. Weet jij je in beslag genomen schelp terug te krijgen?

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 april :

23 april: Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants

23 april: Lunar Lander Beyond

23 april: Dadish 3D

23 april: Insurmountable

24 april: Ratyrinth

24 april: Puss in Boots: Purrfect Adventures

24 april: SaGa Emerald Beyond

25 april: MAGATON MUSASHI W: WIRED

25 april: Romance MD: ALways On Call

25 april: Whisker Waters

25 april: Library of Ruina

25 april: S.O.L. Search of Light

25 april: Dr Cat

25 april: Five Nights of Nightmare: Escape Horror Story

25 april: Dash & Roll

25 april: Adventure Bar Story

25 april: Hidden Cats in New York

25 april: Home Office Simulator

25 april: Escape Game The DR. Mouse’s Lab

25 april: Teared

25 april: Cats hidden in Italy

25 april: The Eerie Surroundings

25 april: MineSweeper Million

25 april: Our Field Trip Adventure

25 april: The Epyx Collection -handheld-

25 april: Cape’s Escape Game 8t Room

25 april: Purple Slime Production Line

25 april: Geometric Sniper Bundle

26 april: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board

26 april: Class of Heroes 2G: Remaster Edition

26 april: Class of Heroes Anniversary Edition

26 april: Zombies, Aliens & Guns

26 april: Tell Me Your Story

26 april: Cyberpoly RPG – Dark City

26 april: Where is Drake?

26 april: Tales From The Under-Realm: Hazel

26 april: Class of Heroes 1&2: Digital Complete Edition

27 april: Knights & Guns -Ultimate Edition-

27 april: 2Kanjozoku

28 april: el Shassai Ascension of the Metatron HD

