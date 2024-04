Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game komt naar de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de aankondigingstrailer!

Vandaag is er door ontwikkelaar Weta Workshop en uitgever Private Division aangekondigd dat Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Op een exacte releasedatum zullen Switch-bezitters nog even moeten wachten, maar het is al wel bekend dat het spel later dit jaar op de Switch te spelen zal zijn. Ook de prijs blijft vooralsnog onbekend. Wel heeft Nintendo zojuist een aankondigingstrailer op YouTube geplaatst, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Had jij altijd al eens willen weten hoe het leven van een Hobbit voelt? Wellicht is Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game dan wel hét spel voor jou! In deze game kruip je namelijk in de huid van jouw eigen Hobbit, die zal leven in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere jouw eigen Hobbit-hol versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Echter is dat niet alles want jij krijgt ook nog de taak om vruchten en kruiden te verzamelen, waarmee je verschillende gerechten kunt bereiden. Zal dit nieuwe leventje jou uiteindelijk bevallen?