Team Berenwelp wint SpringFest in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag!

Afgelopen weekend konden Splatoon 3-spelers strijden in SpringFest. SpringFest hulde heel Splatsville in pasteltinten en zorgde voor heerlijke lentekriebels. De vraag die tijdens het Splatfest centraal stond was: “Welke babydier is het schattigst? Een kuikentje, babykonijn of een berenwelp?” Welke de winnaar is geworden, nou dat is nu eindelijk bekend! Team Berenwelp gaat met de winst aan de haal!

De volledige uitslag

Op de zaterdag hoorden we al dat team Berenwelp de meeste Prijsschelpen had binnengehaald tijdens de opwarmfase. Eén dag later maakte Deep Cut het tussenrapport bekend. Team Babykonijn was met 33,55% aan de leiding. Berenwelp volgde met 33,48% en Kuikentje als laatste met 32,97%. En nu de officiële uitslag bekend is weten we dat team Berenwelp drie van de vijf categorieën gewonnen heeft. De nummer twee team Kuikentje komt niet eens in de buurt, waardoor het geen spannende strijd is geworden.

De uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Kuikentje 32,59%

Babykonijn 33,52%45p

Berenwelp 33,89% 90p

Stemmen

Kuikentje 24,48%

Babykonijn 43,94% 70p

Berenwelp 31,58% 35p

Open

Kuikentje 32,84%

Babykonijn 33,45% 60p

Berenwelp 33,71% 120p

Pro

Kuikentje 33,70% 120p

Babykonijn 32,75%

Berenwelp 33,55% 60p

Driekleurengevecht

Kuikentje 32,75% 75p

Babykonijn 32,74%

Berenwelp 34,51% 150p

Puntentotaal

Kuikentje 210p

Babykonijn 175p

Berenwelp 485p

Aan iedereen die heeft deelgenomen aan het SpringFest: haal je superzeeslakken op door Splatoon 3 op te starten! Voor welk team hebben jullie gestreden? Hoe vonden jullie SpringFest? Laat het ons weten in de reacties!