Walking Wake en Iron Leaves in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Vang Pokémon met een verhogende Shiny-kans in het Mass Outbreak-event!

Voor komend weekend staat er een Tera Raid Battle-event op de planning. Het zal gaan om de exclusieve Paradox Pokémon Walking Wake en Iron Leaves. Deze zijn op geen enkele andere manier te vangen dan via deze Raids. Walking Wake is te vinden in Raids in Pokémon Scarlet en Iron Leaves in Pokémon Violet. Online kan je meedoen aan een Raid van de andere game. Het is trouwens niet de eerste keer dat deze Pokémon vangbaar zijn in een event. Mocht je ze toen al gevangen hebben, dan kan je dat niet nog een keer doen. Je kan slechts één Walking Wake en één Iron Leaves per savefile vangen. Het event loopt van vrijdag 26 april om 02.00 uur tot dinsdag 7 mei om 01.59 uur.

Daarnaast is er een Mass Outbreak aangekondigd voor dezelfde periode. Het gaat om Pokémon met een Shiny-variant die goud is. Zo zal je Magikarp en Varoom tegenkomen in Mass Outbreaks in Paldea, Shinx in Kitakami en Rellor in het Terarium. Ze hebben tijdens zo’n uitbraak een verhoogde kans op Shiny.