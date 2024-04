Dadish 3D is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de trailer en wat gameplaybeelden van het 3D-platformspel!

Begin deze maand werd er bekendgemaakt dat het lievelingsradijsje van ontwikkelaar uitgever Thomas K Young voor het eerst naar een 3D omgeving gaat. Hoewel we dus nog niet heel lang weten dat Dadish 3D naar Nintendo’s hybride console komt, is het inmiddels al zover. Het platform-avonturenspel is namelijk vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch. De game gaat voor een bedrag van €13,95 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 395 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Dadish 3D kruip je in de huid van een radijsje, die al op vele avonturen is geweest. Echter zijn jouw kinderen in dit spel vermist en kan jij niks anders doen dan opzoek te gaan naar jouw nakomelingen. Dit zal trouwens niet gemakkelijk gaan, want hiervoor moet je een spannende wereld verkennen en het opnemen tegen verschillende fastfood-vijanden. Verder bevat de game maar liefst 50 verschillende levels, 5 eindbazen en, volgens de maker, een geweldige soundtrack.

Ben je benieuwd geworden naar Dadish 3D? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer of wat gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players!