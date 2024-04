Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants is NU te spelen

Cowabunga!

Leonardo, Donatello, Raphael en Michelangelo zijn terug van weggeweest in Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants! De game is vanaf nu te spelen op consoles, en dus ook de Nintendo Switch. Bekijk hieronder de launchtrailer:

De oplettende gamer of TMNT-fan zal ongetwijfeld doorhebben dat dit geen nieuwe titel is. Oorspronkelijk is het een arcadetitel uit 2017, geïnspireerd op de cultklassieker Turtles in Time. Nu, 7 jaar later, is de game voor het eerst ook beschikbaar op je favoriete console, met natuurlijk een dosis extra’s: drie nieuwe levels en zes extra boss battles. Je speelt de game in co-op, gewoon met je vrienden op de bank. Nadat jullie hebben uitgevochten wie als welke Turtle speelt natuurlijk. Jullie doel? Het kwade plan van Shredder en de Foot Clan dwarsbomen. Samen nemen jullie het op tegen hordes vijanden met jullie ninja skills en speciale aanvallen. Maak meester Splinter trots.

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants is vanaf nu te downloaden uit de Nintendo eShop. Deze release volgt kort na de aankondiging van de roguelike Splintered Fate.

Ga jij de game proberen? En trouwens, wie is je favoriete Turtle? Laat het ons weten in de comments.