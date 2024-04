Anime-fans opgelet! That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Cronicles komt naar de Nintendo Switch

Kan jij de Natie volledig opbouwen?

De populaire anime That Time I Got Reincarnated as a Slime krijgt een game voor de Nintendo Switch. De RPG-game wordt gemaakt door Bandai Namco en komt uit op 8 Augustus 2024. Het spel is een 2D side-scrolling RPG en volgt het verhaal van de anime, met tevens nieuwe verhalen erbij.

In de game speel je als Rimiru Tempest de hoofdrolspeler van de anime. Samen met Rimiru’s vrienden bouw je een natie genaamd The Jura Tempest Federation. Je kan de wereld buiten het dorp verkennen, maar pas op voor gevaarlijke monsters. Tijdens jouw avontuur leer je nieuwe technieken en krachten (uit de anime) om de monsters te verslaan. Hierdoor kan je relatie met je vrienden nog sterker worden. De game volgt het originele verhaal vanaf het begin, maar dan met nog 2 verhalen die voor de game zijn bedacht door de schrijver Fuse. Ook zijn er nieuwe personage’s ontworpen door de illustrator van de anime. Het spel kan dus gespeeld worden door mensen die nog niet bekend zijn bij de anime maar ook door oude anime fans!

Ben jij benieuwd naar de game? Kijk alvast hier de trailer!