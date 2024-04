Deliver Us The Moon komt tóch naar de Switch

Nadat de release eerder werd geschrapt.

Voor deze titel nemen we je even mee naar het beruchte jaar 2020. Puzzelgame Deliver Us The Moon werd aangekondigd en zou later in datzelfde jaar uitkomen. En toen toch niet. De Switch-release werd uiteindelijk geschrapt. Dit kwam volgens Wired Productions door diverse redenen, waaronder problemen die door de pandemie werden veroorzaakt.

Inmiddels zijn we vier Deliver Us The Moon-loze jaren verder, en nu komt de uitgever met een verrassende aankondiging: de game zal alsnog naar de Switch komen! Er is geen release window gedeeld, maar de port komt “binnenkort.”

De initiële aankondiging is natuurlijk alweer een tijdje geleden, dus hier even een korte samenvatting: Deliver Us The Moon is een scifi-thriller die zich afspeelt in een dystopische versie van de nabije toekomst. De grondstoffen zijn op en de mensheid moet zich het heelal in wagen. De nieuw opgerichte World Space Agency heeft het plan om de maan te koloniseren om Helium-3 te delven, een cruciaal component om de groeiende bevolking op aarde van energie te blijven voorzien. Maar dan valt alle communicatie met de maankolonie stil. Geen energie, geen grondstoffen. Jaren later start er een nieuwe missie om het project weer op gang te krijgen. En jij? Jij bent de astronaut die naar de maan wordt gestuurd. Aan jou de taak om de mensheid te redden. Gaat je dat lukken?

Hieronder delen we ook nog even de trailer: