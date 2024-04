Paper Mario: The Thousand-Year Door krijgt overzichtstrailer

Gaat het jou lukken om de juwelen te vinden?

Volgende maand, op donderdag 23 mei, kunnen we eindelijk aan de slag met Paper Mario: The Thousand-Year Door op de Nintendo Switch. Hoewel we dus nog een paar weken moeten wachten op het spel, laat Nintendo vandaag alvast een uitgebreide blik op game zien. Op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland is nu namelijk een overzichtstrailer te bekijken. Uiteraard is het ook mogelijk om deze trailer onderaan dit artikel te bewonderen. Als je nog meer te weten wilt komen over deze titel, dan kun je natuurlijk ook alvast hier onze preview van dit Paper Mario-spel lezen.

In 2004 verscheen Paper Mario: The Thousand-Year Door op de Nintendo GameCube, maar het spel komt dus ook naar de Nintendo Switch! In de game ga je samen met Mario en zijn vrienden op pad om de legendarische schat achter de oeroude Millenniumpoort te ontdekken. Echter zal dit niet gemakkelijk gaan, want verschillende vijanden, waaronder Bowser, willen de juweelsterren natuurlijk ook in handen krijgen. Ondanks dat belooft het wederom een hilarisch avontuur te worden, waar je vele kleurrijke personages zult tegenkomen. Gaat het jou lukken om de juwelen te vinden?

