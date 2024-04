Releasedatum bekend voor Gori: Cuddly Carnage

Vanaf augustus kun je op brute wijze op eenhoorns jagen… als kat… op een hoverboard…

Ben jij een kattenliefhebber? Heb jij een hekel aan unicorns? Wil jij niets liever dan op schattige wijze vanaf je hoverboard eenhoorns afslachten op de meest gruwelijke manieren? Nou, hebben wij dan een verrassing voor je, want Gori: Cuddly Carnage heeft eindelijk een releasedatum. Vanaf 29 augustus 2024 kun je jouw dromen uit laten komen. Bekijk de trailer hier:

De oplettende kijker zal hebben gezien dat deze trailer alleen de PlayStation 4/5, Xbox Series X|S en de pc noemt. Maar ontwikkelaar Wired Productions heeft de Switch-versie al eerder aangekondigd. We gaan er voor nu nog maar even vanuit dat die versie op dezelfde dag uitkomt.

In Gori: Cuddly Carnage jaag je als de kat Gori dus op eenhoorns. Maar dat doe je gelukkig niet alleen. Samen met je hoverboard F.R.A.N.K. en de kunstmatige intelligentie CH1-P ga je op avontuur om de wereld eindelijk op gewelddadige (maar oh-zo schattige) wijze te verlossen van die smerige unicorns!

Mocht je meer willen lezen over deze game? In september heeft onze Randy de ontwikkelaars mogen interviewen en dat kun je hier teruglezen. Ga jij helemaal los op deze game wanneer hij in augustus uitkomt? Laat het weten in de comments.