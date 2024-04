[Review] stitch. – Niet al te ingewikkeld, maar toch wel leuk

Zit jij klaar om creaties te borduren?

Vorige week woensdag maakte ik tijdens de Indie World-presentatie voor het eerst kennis met stitch. Voor Switch-bezitters was het een verrassing dat de game meteen die dag op Nintendo’s hybride console te spelen was. Echter kan het zo zijn dat jij dit puzzelspelletje al in handen had, aangezien de titel al enige tijd te spelen was via Apple Arcade. Inmiddels staat stitch. al ruim een week in de Nintendo eShop en dus is het tijd voor de review van de Switch-versie van stitch.

Hoe werkt stitch. eigenlijk?

In het puzzelspel stitch. krijg jij de taak om vele verschillende creaties te borduren, welke kunnen variëren van moeilijkheidsgraad, grootte en categorie. Qua moeilijkheid merkte ik overigens dat de puzzels meestal niet extreem veel lastiger zijn, maar als je naar een grotere puzzel gaat ben je absoluut langer bezig. Wel zijn de verschillende categorieën erg leuk en origineel. Zo kun je bijvoorbeeld een cupcake, boomhut, luiaard of speelgoedtrein creëren. Overigens is dit maar het topje van de ijsberg, want er zijn meer dan 100 creaties te maken. Zo’n zogenoemde borduurhoepel kun je trouwens niet meteen in één keer voltooien, aangezien deze in vele kleinere gebieden verdeeld worden.

Laat ik eerst de basis met jullie doornemen, zodat jullie een beetje begrijpen hoe dit puzzelspel in elkaar zit. Het gebied, wat je hieronder in de afbeelding kunt zien, bestaat uit meerdere kleine vierkantjes met daarin twee keer het cijfer 2 en één keer de cijfers 4 en 8. Het is de bedoeling dat het cijfer uit dat aantal vakjes moet bestaan. Als voorbeeld neem ik even het cijfer 4. Deze moet dus uit vier vakjes bestaan, al kan dat op verschillende manieren. Je kan er bijvoorbeeld een lijn mee maken, maar als je dat doet en uiteindelijk de tweeën ook een plekje geeft, dan kun je niks meer met het cijfer 8. Je kunt in deze game namelijk alleen maar lijnen, vierkanten of rechthoeken maken en dus bijvoorbeeld niet de hoek om gaan. Misschien zie je de oplossing al, maar als je nu met die 4 in plaats van een lijn een vierkantje maakt, dan kun je uiteindelijk wel een rechthoek maken met het cijfer 8. Zo zit elk gebied in elkaar en uiteindelijk kun jij op die manier een leuke creatie maken.

Dagelijkse en wekelijkse puzzels

Als je dacht dat het bij ruim 100 puzzels zou blijven, dan heb je het mis. Het spel stitch. bezit naast de normale puzzels ook nog over dagelijkse en wekelijkse puzzels! Ik vond dat de moeilijkheidsgraad van de normale puzzels wel wat hoger mocht liggen, maar gelukkig vond ik wel een mooie uitdaging bij de dagelijkse Shikaku-puzzels. In plaats van dat een creatie uit meerdere kleine gebieden bestaat, bestaan deze puzzels maar uit één vak. Hoewel je in het geval van de dagelijkse Shikaku-puzzels niet iets moois creëert, krijg je wel een leuke uitdaging voorgeschoteld. Je moet bij deze puzzels namelijk echt je brein gebruiken en stapje bij stapje proberen de puzzel op te lossen. Ik maakte regelmatig fouten, maar als je dan uiteindelijk de dagelijkse Shikaku-puzzel weet op te lossen, dan geeft dat echt een heel goed gevoel.

Als je alle normale puzzels al hebt opgelost en je alsnog een leuke creatie wilt maken, dan is de wekelijkse puzzel vast wel iets voor jou. Vorige week was het thema Werelderfgoeddag, dat op 18 april gevierd werd. Zoals je misschien wel verwacht, moest ik in de puzzel van die week verschillende historische structuren, monumenten en locaties borduren. De kans bestaat dat je net zoals ik van het bestaan af wist, maar vandaag, op 25 april, is het de internationale dag van de pinguïn. Daarom kun je deze week zelf een pinguïnfamilie op een ijsberg creëren. Leuk toch deze thema’s?

Level up!

In de vorige twee alinea’s kon je lezen over de dagelijkse en wekelijkse puzzels, maar deze zijn niet meteen vanaf het begin beschikbaar. Voor het zover is moet je namelijk eerst een bepaalde rang zien te halen, wat je simpelweg doet door genoeg punten te verzamelen. De eerste stap is om naar de tweede Zilveren Rang te komen. Op die manier ontgrendel je namelijk de wekelijkse puzzels. Mocht je aan de slag willen gaan met de dagelijkse Shikaku-puzzels, dan moet je nog een rang hoger zien te komen. Je kunt trouwens ook door uitdagingen te voltooien extra punten verdienen. Deze uitdagingen kunnen variëren van het voltooien van twee kleine borduurhoepels tot het borduren van een bepaald aantal vakjes. Ik raad aan goed te kijken naar welke uitdaging je voorgeschoteld krijgt, aangezien je op die manier makkelijk meer punten kunt verzamelen.

De besturing

Het is mogelijk om stitch. op twee verschillende manieren te bedienen: via het touchscreen en met de Joy-Con-controllers. Ik kan wel met de deur in huis vallen en vertellen dat beide opties erg prettig zijn om te gebruiken. Het maakt niet uit of je het touchscreen in handheld-modus gebruikt of de controllers, want het spel blijft hoe dan ook even soepel aanvoelen. En dat mag echt wel even gezegd worden, aangezien deze puzzelgame echt bizar soepel aanvoelt.

Audiovisueel:

Laat ik meteen maar beginnen met zeggen dat ik over de muziek van stitch. niet zo te spreken ben. Hoewel ik tijdens het kijken van de trailer dacht dat het wel lekker rustig zou zijn als achtergronddeuntje, gaat het na een uur echt al wel vervelen. Het maakt niet uit of je in het menu zit of aan het puzzelen bent, hetzelfde muziekje hoor je de hele tijd. Het zal je dus ook niks verbazen dat ik tijdens het spelen van dit puzzelspel mijn eigen muziek heb opgezet.

Het uiterlijk van deze game is trouwens wel gewoon goed en zelfs meer dan dat ik had verwacht. Om te beginnen ziet de draad, waarmee je aan het borduren bent, er best wel realistisch uit. Dit komt doordat het dunne touwtje best veel structuur heeft. Bovendien zijn de gemaakte creaties erg gedetailleerd, terwijl je dat op het eerste oog niet zou zeggen. Ook bezit deze titel nog over toegankelijkheidsinstellingen. Zo is het onder andere mogelijk om een kleurenblind-modus in te schakelen. Het klinkt misschien raar omdat ik niet kleurenblind ben, maar ik vond deze optie vooral prettig als ik in handheld speelde. Er wordt dan namelijk een gekleurd rondje rondom het cijfer geplaatst, waardoor het cijfer beter te zien is. Mocht je het fijn vinden dan is er ook nog een optie om beweging te verminderen, de getallen groter te maken en te kiezen voor een linkerhandmodus.

Conclusie

Eigenlijk is stitch. gewoon een prima puzzelspelletje waarmee je je urenlang kunt vermaken. Ik vind dat er voor de prijs van €14,99 meer dan genoeg puzzels aanwezig zijn. Tevens is de speelplezier nog niet voorbij als je alle puzzels hebt opgelost. Elke week en zelfs elke dag verschijnen er nog extra puzzels. Voornamelijk de dagelijkse Shikaku-puzzels zorgen voor een uitdaging, maar dat is bij de andere puzzels helaas wel anders. Hoewel ik het volgende nog niet had besproken: stitch. bevat ook nog een vrij borduren-modus. Hiermee kun je de creaties enkel en alleen van een andere kleur voorzien. Ja, qua kleur is er keuze zat, maar ik vond het eerlijk gezegd niet echt de moeite waard om daar uitgebreid over te praten. Als je op zoek bent naar een niet al te ingewikkelde game, dan is stitch. misschien wel iets voor jou.

+ Meer dan genoeg creatieve puzzels

+ Gedetailleerd uiterlijk – Het ene liedje dat je continu hoort .

DN-Score: 7,2