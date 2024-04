Video toont technische analyse Switch-versie Grounded

Hoe goed doen de verschillende versies het?

Grounded verscheen vorige week op de Nintendo Switch. Deze survival action game is een tijd lang exclusief voor PC/Xbox geweest, maar is sinds vorige week ook te spelen op de Switch en de PS5. Maar hoe doen deze versies het? Als jij hier nou ook benieuwd naar bent hebben we goed nieuws voor je, want Digital Foundry heeft een technische analyse online gezet. Hierin worden verschillende dingen met elkaar vergeleken, zoals het grafische aspect en de frame-rates van de drie versies. Je kunt de video hieronder bekijken. Voor het gemak zetten wij alvast de belangrijkste punten op een rij:

De game bevat cross-play

vrijwel alle settings lijken teruggeschroefd op de switch

Resolutie in docked mode zit tussen de 720 en 360p, met 600p als meest voorkomend

Switch versie is 3.1GB, in tegenstelling tot de normale 10GB op andere platformen

Texture resolutie verlaagd in de tuin

Op de Switch meer pop-ins dan andere consoles

Veel licht effecten zijn weggehaald

Details van veel decoraties zijn verwijderd

Physics van het gras en hoe het beweegt is intact

Initiële laadtijd is langer dan een minuut

Frame rate probeert ten alle tijde 30 FPS te behouden

Frame tijd is echter erg inconsistent

Auto-saving stottert, maar je kunt hoe vaak deze saved handmatig instellen

Meeste buiten gebieden zijn inderdaad 30 FPS

Heb jij Grounded gehaald voor de Switch? Wat zijn je ervaringen? Deel ze hieronder!