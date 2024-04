Another Crab’s Treasure krijgt launchtrailer

In Another Crab's Treasure maak jij de zee weer schoon.

Help jij Kril zijn schelp terug te vinden in dit spannende avontuur? In Another Crab’s Treasure ga jij die uitdaging aan!

Maak de zee weer schoon

Deze game is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch en de trailer maakt je eigenlijk alleen nog maar nieuwsgieriger. Wat is Another Crab’s Treasure voor een game? Als we de beelden mogen geloven kunnen we er allemaal wel mee aan de slag. Kril is zijn schelp kwijt en het is aan ons om die weer terug te vinden of te kopen. Er is echter meer aan de hand.

De zee ziet er vervuild uit en er liggen genoeg vijanden op de loer om het Kril moeilijk te maken. Is het meer dan alleen maar zijn schelp terugkrijgen of is er meer aan de hand? Waarom ligt er bijvoorbeeld zoveel rotzooi in de zee? Kril maakt overigens dankbaar gebruik van alles wat er in de zee ligt, ter vervanging van zijn schelp. Zo is hij toch nog wat beschermd tegen vijanden.

Als jij nu ook nieuwsgierig bent geworden, check dan onderstaande trailer maar. Another Crab’s Treasure is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch.