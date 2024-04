Gerucht: Switch 2 ondersteunt huidige Switch Pro Controller

De huidige Joy-Cons worden daarentegen niet ondersteund.

De Spaanse gamewebsite Vandal heeft naar verluidt nieuwe informatie gekregen over de Switch 2. Zij hebben namelijk accessoiremakers gesproken, die de console al mochten aanraken, maar niet zien. Nintendo wilde namelijk voorkomen dat er beelden van de console werden gelekt. Op welke beurs de accessoiremakers de console mochten aanraken is niet bekend. Eerder verschenen er al geruchten over een release in maart 2025. Volgens Vandal zeggen alle accessoiremakers nu ook dat de Switch 2 begin 2025 op de markt verschijnt. Zij geven ook aan dat de Switch 2 groter is dan de huidige Switch, maar nog niet zo groot als de Steam Deck.

Naast de console zelf lijkt er ook het een en ander te veranderen op het gebied controllers. De Joy-Cons van de Switch 2 worden nu magnetisch met de console verbonden in plaats van via rails. Hierdoor zullen de huidige Joy-Cons niet compatibel zijn. De Pro Controller daarentegen zal wel ondersteuning krijgen. Het gaat hier natuurlijk om geruchten of alles ook waar is moeten we zien wanneer Nintendo de console zelf onthuld. Het zou in ieder geval een fijne gedachte zijn als we niet alle controllers hoeven te vervangen.