Lysfanga: The Time Shift Warrior krijgt switch-versie

Draai de tijd terug om hulp te krijgen van jezelf in deze dynamische hack-and-slash!

Uitgever Quantic Dream gaat Lysfanga: The Time Shift Warrior naar de Switch brengen. Dat werd eerder deze week aangekondigd. Deze debuut titel van ontwikkelaar Sand Door Studio verscheen begin dit jaar op steam, waar het momenteel grotendeels positieve reviews heeft. Een nieuwe trailer is tevens verschenen, om de Switch aankondiging te bevestigen. Deze kun je hieronder bekijken. Lysfanga: The Time Shift Warrior verschijnt op 14 mei op de Switch.

Lysfanga: The Time Shift Warrior is een tactische hack-and-slash game waarin het lot van een koninkrijk in jouw handen ligt. Maar niet één van jou, oh nee. Een heel leger ervan! De godin van Tijd heeft jouw gezegend met temporale krachten, waardoor je tijdens gevechten de tijd kan terugdraaien. Hiermee roep je klonen op van jezelf van zonet, welke je kunnen helpen de uitdagingen aan te gaan. Gebruik je krachten om zo een leger te vormen en hordes ontsnapte demonen te vernietigen. Reis door de oude steden om meer wapens en nieuwe spreuken te vinden, om zo je voor te bereiden op een nog groter gevaar…