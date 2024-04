Murder mystery visual novel Echoes komt naar de Switch

Deze remake zal eind mei verschijnen

Ontwikkelaar Nova-box heeft een remake aangekondigd van Echoes, één van hun eerste visual novels. Deze remake bevat naast nieuwe graphics een compleet herschreven plot, nieuwe geluidseffecten en een remastered soundtrack. Naast dat deze naar de PC komt, zal deze ook op de Switch verschijnen. De game staat gepland voor ergens eind mei, een concretere releasedatum is niet gegeven. Wel is er een trailer verschenen om dit nieuws te vieren. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Echoes is een murder mystery visual novel welke zich afspeelt in Greenhearth, een slaperig stadje in het noodwesten van Amerika. Jij speelt detective Ricky Fox, wiens beste vriend Arthur plotseling is komen te overlijden onder verdachte omstandigheden. Dit is geen officieel onderzoek, dus je zult voorzichtig te werk moeten gaan. Verzamel aanwijzingen en bewijs, ondervraag de lokale mensen en volg een verhaal dat alle kanten op gaat terwijl je de waarheid boven water probeert te krijgen. Maar pas op. Geheimen zijn geheimen voor een reden, en als je te diep graaft weet je maar nooit wat je wakker maakt…