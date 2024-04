Nieuwe Switch gameplay beelden van BioMutant gedeeld

Bekijk hier hoe BioMutant op de Switch draait.

Volgende maand komt op 14 mei de indie game Biomutant naar de Switch. Omdat de release al zo dichtbij is heeft game-uitgever THQ Nordic nu 4 minuten aan gameplaybeelden van de game gedeeld. Op basis van deze beelden krijg je een goed beeld hoe de game volgende maand op de Switch zal draaien… De gameplay gameplay beelden zijn onder dit artikel te bekijken.

Biomutant kwam in 2021 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar werd een jaar later geport naar de PS5 en Series X|S. De game werd in eerste instantie matig ontvangen, maar heeft na een aantal patches toch een cultstatus weten te behalen. Het is een open wereld post apocalyptische RPG dat melee en schietwerk combineert met mutantvaardigheden. In de game moet je allerlei kwaadaardige mutanten zien af te slachten. Ga jij hem spelen of heb je dat al op een andere console gedaan? Laat het weten in de reacties!