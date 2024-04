Pokémon-fans verzamelden weer in Londen voor het grootste Europese toernooi van het seizoen

Deze maand werd het grootste Europese toernooi van Pokémon gehouden in Londen. Daily Nintendo was er bij.

De Pokémon Europe International Championships. In het eerste weekend van april stond Londen centraal op de competitieve kalender en de wereld mocht het weten. Het evenement, met de meeste spelers tijdens een Pokémon toernooi ooit, voelde als het begin van een overgang. Nieuwe regels vragen het uiterste van spelers, regels worden aangescherpt en de laatste stappen richting de World Championships in Hawaii zijn gezet. In elke zin van het woord, deze International Championships brachten een blik in de toekomst van competitieve Pokémon.

Verandering van de wacht

Dit is in het bijzonder waar voor de Pokémon kaarten. Sinds de Engelse introductie in 1999, gaan kaarten in en uit rotatie om correcties aan te brengen in de game flow. Precies datzelfde weekend werd de support voor regulation E stopgezet. Het houdt in dat vele populaire kaarten, zoals Battle VIP Pass en Path to the Peak, niet meer worden toegelaten in het standaard format. Dit was ook het eerste weekend waar de recente set, Temporal Forces, ook zijn competitieve debuut maakte. Met vele goede Trainer kaarten, het voelde werkelijk als de start van iets nieuws.

De toernooien zelf waren heel boeiend. In het TCG-format zagen we vooral in de senior divisie een sterk gebruik van Temporal Forces kaarten. Gabriel Fernandez uit Brazilië speelde zogenaamde Ancient Box, een deck dat voornamelijk uit de nieuwe Ancient Pokemon bestaat. Met Roaring Moon en Koraidon kom je op zich al een heel eind, maar Gabriel wist de juiste kaarten te trekken waar het telde.

Aan de video game kant zijn de kaarten nu geschud. Hoewel het format en het gebruik van bepaalde monsters worden aangepast, hebben velen hun drive weten te vinden tussen alle vindingrijke opties. Nergens was dat meer duidelijk dan de Masters finale, waarin Nils Dunlop uit Zweden en Tim Edwards uit de VS tegenover elkaar stonden. Met opties als Flutter Mane, Ogerpon, Incineroar en Blood Moon Ursaluna gaat de VGC de hoogste fase van paraatheid om unieke oplossingen te vinden. Het wordt interessant om de Amerikaanse Internationals en de World Championships te volgen en zien wat blijft hangen de komende maanden.

Knallen in de hallen

Naast de hoofdtoernooien viel er genoeg te beleven tijdens de 2024 Pokémon Europe International Championships. Nadat je de security check hebt overleefd, ging er echt een wereld voor je open. In vergelijking met vorige jaren viel er meer te doen, zowel als bezoeker of actieve deelnemer.

Voor de afgevallen spelers en toeschouwers waren de welbekende side-events waar je je kunsten kon laten in het kaartspel, de video game of Pokémon GO. De persoonlijke favoriet hier is Pick-a-Pack, waar je één pakje probeert een tien kaarten deck te vormen. Dat klinkt best ingewikkeld, maar hetzelfde type monsters mogen met elkaar gebruikt worden. Daarnaast heb je ook nog eens de kans om een mooie kaart te trekken, en wie wil dat nu niet? Aan de VGC kant mag de Chaos Cup er ook best wezen. Je krijgt een compleet random rental team dat een ander voor je heeft gebouwd. Nu moet je proberen er een strategie uit te persen en maar hopen op een goed resultaat.

Naast de side-events viel er genoeg te beleven aan de zijkant van de hal bij de Kitakami Activity Hall. Liefhebbers van de oude Pokémon games konden hun geluk niet op met een rits aan oude consoles. Het was mogelijk om elkaar uit te dagen in potjes Pokémon Stadium 2, Pokémon Battle Revolution, Pokkén Tournament, Pokémon Scarlet en Violet en nog heel veel meer. Een oplettende judge maakte ze klaar voor gebruik en zorgde voor een aangename vibe.

Er waren ook manieren om je op een analoge manier te vermaken. De organisatie had een stelletje bordspellen klaargelegd die je vrij kon spelen op een aantal tafels. Daarnaast was er dagelijks yoga, origami en een kleurplatenwedstrijd om bezoekers nog even bleven hangen. Nieuw tot dit gedeelte waren vier activiteiten en deze werden vrolijk neergezet met festivaltentjes. In Catch ‘em moest je de ballen gooien richting Pokémon standees, met de Tatsugiri Fishing Booth moet je gaan vissen en in Ring Toss gooide je ringen. De laatste, en meest uitgebreide activiteit, was de Perrin’s Photographic Adventure. Hierin was het de bedoeling om door de hal te lopen en op zoek te gaan naar bepaalde Pokemon. Misschien zie je ze in een standee, een muurplaat of vraag je om de knuffel van een competitor. Wat het geval ook mocht zijn, je moest op zoek naar fotografisch materiaal. Interactief, leuk en je blijft ook echt de ogen open houden.

Leren in Pokémon Discovery Lab

De Pokémon Discovery Lab was beter dan ooit tijdens de 2024 Pokémon Europe International Championships. De activiteiten waren opgesplitst in twee zones: Play Lab en Battle Lab.

In het Play Lab krijg je een begeleide tour van de Pokémon Trading Card Game. Deze demo hebben we al meerdere keren doorlopen, maar het is absoluut de moeite waard voor een nieuwkomer. Eerst verzamel je creaturen in Poké Catch en daarna val je aan in Catch & Attack. Wanneer je dit tot een goed einde hebt gebracht, kun je met een demo deck van 30 kaarten aan de slag. Er zijn drie opties (Greninja, Lucario en Umbreon) en je moet proberen je tegenstander op de knieën te krijgen in een snel en vlot potje. De mensen zijn vriendelijk, nemen alle tijd voor je en hebben zelfs een set-up voor je klaarstaan om met een goede hand te beginnen. En héy, je krijgt zelfs een deck en een pin mee naar huis.

Nieuw tot dit gedeelte is Battle Lab, waar de focus ligt op de video game. In de eerste helft van de demo kunnen spelers Pokémon gaan vangen in Scarlet en Violet en dan de strijd aangaan in hun eerste VGC-gevecht. Mocht je al bekend zijn met de video game, of dit pad hebben doorlopen, dan krijg je een stel rental teams voor je kiezen. De rental teams waren heel goed ingericht en bedoeld om je wijs te maken met een standaard gevechtsstrategie. Bekende Pokémon uit het format worden aan je tentoongesteld, puur om je geïnteresseerd te maken in de set-up. Opnieuw, het personeel legde de gedachten achter bepaalde Pokémon goed uit en hielp als we vast kwamen te zitten. Uiteindelijk waren het spannende potjes!

Grijpen in het Pokémon Center

Na het succes tijdens Worlds 2022 en Internationals 2023, keerde het in-person Pokémon Center terug tijdens de 2024 Internationals. Hoewel de toegang en de weg voor de normale consument niet optimaal was, kreeg je meteen leuke photo-ops en flair voorgeschoteld. De sfeer was geweldig met genoeg pracht en praal om je tijdens de lijn te vermaken.

Qua opzet was dit het beste Pokémon Center dat ze ooit hebben gedaan. De gangpaden waren ruim neergezet, zodat je gemakkelijk om de voorwerpen heen kon waar je geen interesse in had. Daarnaast waren er meer pins en plushies dan in voorgaande edities, waardoor het aanbod ook een tikkeltje anders aanvoelde. In zijn algemeenheid voelde dit ook echt als een winkel. Geen rare routes, afgesloten afdelingen of massale drukte in kleine hoeken. Alles kwam samen op een goede manier waardoor doorgronden een genot bleek.

Het aanbod? Op en top. Er was wederom een stevige reeks aan exclusieve merch inclusief shirts, truien, pins, play mats en alles wat je zou willen als doorgewinterde Pokémon fan. Daarnaast waren de huidige merch lijnen zoals de Team Rocket kleding, Sitting Cuties plushies en Paldean starters ruimschoots aanwezig. Opvallend genoeg waren de nieuwste Pokémon TCG-producten, van Temporal Forces, niet echt aanwezig. Alles van voorheen was in groten getale aanwezig, maar dat bleek toch een lichte afknapper. Er waren ook producten die we niet echt mee konden nemen naar huis. Van grote plushies tot kunst voor op de muur, er was meer dan onze kleine koffers konden dragen. Misschien wordt het eens tijd voor een echte Europese winkel, jongens.

Het tofste aan de Pokémon Center is dat out of print voorwerpen gereserveerd bleken voor dit weekend. The year of dragon pins waren in beperkte opgave aanwezig, iets wat we voor vrienden hebben ingeslagen. Persoonlijk kwamen we de Intern Pikachu plush tegen, die uiteraard in ons mandje is beland. Het Pokémon Center gaf het Internationals weekend extra glans en het is moeilijk voor te stellen dat de Internationals ooit ergens anders zullen worden gehouden. Dat zeggen we niet omdat het nu leuk is elke keer naar Londen te gaan, maar het hoort nu bij het meubilair. Het is simpelweg een vaste prik op de kalender.

Met de 2024 Pokémon Europe International Championships laat The Pokémon Company het achterste van hun tong zien. Na de pandemie hebben ze een evenement op kunnen bouwen dat op dezelfde hoogte staat als Worlds. Uiteraard doet het dingen op zijn eigen manier en dat valt erg te prijzen. Het combineert leuke en brede activiteiten met competities en het Pokémon Center. Voor de Europese fan voelt het als een samenkomen voor de liefhebberij. Dat mag het bedrijf niet uit het oog verliezen, vooral na het recordaantal deelnemers tijdens het evenement. Het is moeilijk weg te denken na twee jaar Londen. We kijken er nu alweer uit naar volgend jaar.

Dit artikel is voor ons geschreven door Nintendaan. Hij was bij het evenement aanwezig namens Daily Nintendo. Volg hem hier op social media.